Американський штат Массачусетс визнав Голодомор геноцидом українського народу

Наразі Голодоор в Україні визнали 14 країн

Американський штат Массачусетс визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-служба посольства України в США.

Як зазначається, губернатор штату Массачусетс Чарльз Бейкер видав відповідну прокламацію. «Вітаємо рішення штату Массачусетс і дякуємо народу США за солідарність та підтримку у відновленні історичної справедливості на пам'ять про мільйони жертв», - йдеться в повідомленні.

Голодомор в Україні визнано геноцидом вже в дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, штаті Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні і Пенсильванії.

Відповідне рішення ухвалили парламенти 14 країн (Канади, Австралії, Грузії, Польщі, Португалії, Угорщини, Латвії, Литви, Естонії, Еквадору, Колумбії, Мексики, Парагваю, Перу та Чилі).

До слова, голодоморів у ХХ столітті було три: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. Водночас статус Голодомору має тільки геноцид 1932-1933 рр. Події 1921-1923 рр. і 1946-1947 рр. кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не доведений.

Голодомор тривав 17 місяців - з квітня 1932 по листопад 1933 року. Дослідники наразі остаточно не визначилися з кількістю жертв: називають цифри від 1,8 до 10 мільйонів.

Як повідомлялося, Ізраїль може визнати Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду проти українського народу і встановити 6 грудня офіційним днем пам'яті його жертв. Відповідний законопроект вніс 7 лютого на розгляд Кнесету (парламенту) депутат з партії прем'єра Беньяміна Нетаньяху Акрам Хасон.