Актор та бодібілдер продавав ліки від коронавірусу

Американського актора Кіта Міддлбрука, відомого за роллю поліцейського у фільмі «Залізна людина 2», звинуватили у шахрайстві, пише Los Angeles Times.

57-річного актора визнали винним за 11 пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів. Також суд також засудив його до восьми років позбавлення волі за продаж підроблених ліків від COVID.

Відомо, що у березні 2020 року актора заарештували під час зустрічі з нібито інвестором, яким виявився агент ФБР. Кіта Міддлбрука звинуватили в продажі підроблених ліків, хоча актор наполягав на тому, що отримав на них патент і його єдиною метою була допомога людям врятуватися від коронавірусу.

Актор відкидає усі звинувачення на свою адресу. Він заявив, що працював із юристами та лікарями, щоб створити ліки.

Кіт Міддлбрук є бізнесменом, бодібілдером та актором. Він знявся у фільмах «Вчителька», «Нестерпні боси», «Тор» та «Залізна людина 2». В кіно він був задіяний переважно в епізодах.