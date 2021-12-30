Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють

Антимонопольний комітет надав ТОВ «Дженерал Комерс» дозвіл на придбання АТ «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») у Києві.

В прес-службі АМКУ уточнили, що дозвіл було надано після надходження повторної заявки від покупця, оскільки перша заявка не містила всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди.

«Розглянувши повторну заяву про концентрацію подану ТОВ «Дженерал Комерс» – переможцем аукціону з продажу АТ «Перший Київський Машинобудівний Завод» («Більшовик»), що проводився в рамках великої приватизації, Комітет надав відповідний дозвіл», – йдеться у повідомленні.

В АМКУ також пояснили чому залишили без розгляду першу заяву ТОВ «Дженерал Комерс». У Комітеті зазначили, що в матеріалах заяви бракувало всієї необхідної інформації, зокрема щодо фінансового забезпечення угоди. Товариство, усунувши недоліки зазначені АМКУ, подало повторну заяву наприкінці листопада цього року.

У Комітеті зазначили, що продовжать розпочате за власною ініціативою дослідження обставин та дій учасників аукціону з продажу «Більшовика».

«Комітет перевіряє оприлюднені у засобах масової інформації факти щодо можливих неконкурентних дій учасників аукціону», – додали в АМКУ.

Як інформував ZAXID.NET, 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») у рамках великої приватизації. Завод продали ТОВ «Дженерал Комерс» за ціною 1,429 млрд грн (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від станції метро Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Заснований в 1882 році, Перший київський машинобудівний завод випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в досі працюючих зношене на 80%, зазначає LB.ua.

Нові власники обіцяли на місці заводу в Києві інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями, а також нові робочі місця.