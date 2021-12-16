Антимонопольний комітет України (АМКУ) 15 грудня оштрафував оператора lifecell на 10,5 млн грн за поширення неправдивої інформації у своїй рекламі. Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

В Антимонопольному комітеті вважають, що lifecell порушив статтю 151 закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Компанія поширювала неправдиву та неточну інформації щодо лідерства у наданні певних послуг. Йдеться, зокрема, про рекламні гасла «Приєднуйтесь до лідера нового покоління Інтернету! Краще покриття 4,5G», «№1 в роумінгу для інтернету», «№ 1 для смартфонів».

Комітет розглядав справу за заявою конкурента lifecell – компанії «Київстар», яка поскаржилась на недобросовісну рекламу конкурента.

АМКУ проаналізував дані й дійшов висновку, що поширення неправдивої інформації могло надати компанії lifecell неправомірні переваги. Це могло поставити компанію у більш вигідне становище в порівнянні з конкурентами.

У Комітеті наголошують, що впродовж 2018 -2021 років неодноразово надавали компанії lifecell обов’язкові для розгляду рекомендації стосовно усунення порушень у рекламі.