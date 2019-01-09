АМКУ оштрафував подружжя львівських підприємців за узгоджену участь у тендерах

Антимонопольний комітет України оштрафував на 148 тис. грн подружжя львівських підприємців за узгоджені дії під час кількох тендерів. Йдеться про Тараса Кирика та Дарію Коршунову, які брали участь у закупівлі за 96 тис. грн борошна «Поповицьким неврологічним інтернатом» та закупівлі за 1 млн грн м'яса Львівським медуніверситетом.

Обидва тендери проводилися ще на початку 2017 року, однак штрафи за неконкурентні дії на підприємців наклали лише зараз.

«Як встановлено відділенням, відповідачі узгоджували свою поведінку під час участі у торгах, що підтверджується тим, що учасники процедури закупівлі зареєстровані за однією адресою. Крім того Тарас Кирик та Дарія Коршунова перебувають у шлюбі і спільно володіють низкою підприємств, між якими виникали господарські відносини. Також відбувалося постійне перерахування коштів між цими суб'єктами господарювання», – йдеться в опублікованому 8 січня рішенні львівського територіального управління АМКУ.

На участь у закупівлях Тарас Кирик та Дарія Коршунова реєструвалися як різні ФОПи, однак документи на Prozorro завантажували з однієї IP-адреси і обоє вказували той самий контактний номер телефону.

У рішенні АМКУ також зазначено, що обоє підприємців надіслали до управління заяви про визнання вини, у яких зазначили, що не обмежували своїми діями участі інших підприємців у цих закупівлях.

На Тараса Кирика та Дарію Коршунову наклали по два штрафи – за кожну закупівлю, в яких зафіксовані порушення. Загальна сума штрафу сягає 148 тис. грн, які підприємці мають сплатити впродовж двох місяців.

Додамо, що у травні 2017 року після того, як журналісти антикорупційного видання «Наші гроші. Львів» описали схему цих львівських підприємців, медуніверситет скасував свою закупівлю м'яса.