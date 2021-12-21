Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом, п’ятим президентом України Петром Порошенком і компанією Roshen, яку він заснував, на загальну суму 283,63 млн грн.

Як повідомила прес-служба АМКУ у вівторок, 21 грудня, штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

Як йдеться в повідомленні, порушення полягали у:

необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року;

встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

За результатами півторарічного розгляду справи АМКУ встановив, що у 2018-2020 роках група компаній у складі «Дніпровського КПК», «Інтеркорна» та «Інтестарч Україна» була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018 році), 93,86 % (у 2019 році) та 79,75 % (у 2020 році).

«Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища», – вважають в Антимонопольному комітеті.

Там зауважили, що єдиними конкурентами групи компаній ROSHEN протягом 2018-2020 років були імпортери «з порівняно невеликими частками». Також ця група – єдиний виробник крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26 % (у 2018 році) та 96,79 % (у 2019 році).

«Крім того, враховуючи, що відповідач має замкнений цикл виробництва товарів – від вирощування кукурудзи до виробництва кондитерських виробів –, за рахунок ефекту масштабу Roshen міг отримувати суттєві конкурентні переваги», – повідомили в АМКУ.

Додамо, що бенефіціарним власником усіх оштрафованих компаній є син Петра Порошенка Олексій.