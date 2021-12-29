Зупинка заводу обернутися епідеміологічною катастрофою національного масштабу

Антимонопольний комітет оштрафував завод «Дніпроазот» який розташований у Кам'янському і входить до групи «Приват» Ігоря Коломойського на 80,1 млн грн за зупинку виробництва рідкого хлору в 2018 році. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Комітет встановив, що впродовж 2017–2019 років «Дніпроазот» був єдиним підприємством, який виробляв рідкий хлор в Україні з частками 99% у 2017 році, 78% у 2018 та 68% у 2019. Влітку 2018 року завод на місяць зупинив його виробництво, пояснивши це високими цінами на газ та відсутністю обігових коштів.

У підсумку понад 170 українських водоканалів у час найбільшого попиту залишилися без поставок дезінфектора. А оскільки технологічний процес очищення питної води є безперервним, затримка з поставкою реагенту могла обернутися епідеміологічною катастрофою національного масштабу, вважають в АМКУ.

Під час розслідування цієї події комітет встановив, що справжньою причиною зупинки виробництва було бажання поновити вигідний договір з «Укрнафтою», яка виробляла аміак на орендованих потужностях «Дніпроазоту», та підвищити ціни на рідкий хлор.

У зв'язку з цим АМКУ визнав дії «Дніпроазоту» зловживанням монопольним становищем та оштрафував його.

Зауважимо, що «Дніпроазот» – одне із найбільших підприємств хімічної промисловості України. Підприємство є провідним постачальником мінеральних добрив (аміак, карбамід та аміачна вода), продуктів базової хімії (їдкого натру та синтетичної соляної кислоти), гіпохлориту натрію.