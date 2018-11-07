АМКУ вимагає у мерії Львова дозволити продаж алкоголю вночі

Заборону на торгівлю алкоголем від 22:00 до 10:00 у Львові встановили ще у 2010 році

Антимонопольний комітет зобов'язав мерію Львова скасувати встановлену у 2010 році заборону на продаж алкоголю вночі. В оприлюдненому 6 листопада рішенні львівського обласного відділення АМКУ вказано, що на скасування своїх рішень щодо алкоголю виконавчий комітет ЛМР має місяць.

У серпні 2017 року АМКУ надсилав вже мерії Львова рекомендації скасувати два рішення виконкому, що обмежували продаж спиртного у нічний час. Оскільки ці рекомендації були обов'язковими до розгляду, то у квітні 2018 року виконком розглянув лист від АМКУ і відмовився скасовувати заборону на продаж алкоголю (усі члени виконкому при розгляді цього питання утрималися від голосування, тобто формально розглянули питання, але відкинули рекомендації АМКУ).

Зараз Антимонопольний комітет надіслав мерії нового листа, в якому вже вимагає скасувати встановлену заборону. При цьому у АМКУ самі звертають увагу на те, що Верховна Рада дозволила місцевим органам самоврядування запроваджувати заборону на продаж алкоголю у визначений час доби, але трактують це так, що таке рішення зараз можна прийняти, а чинна заборона у Львові встановлена ще 2010 року, коли мерія не мала права самостійно обмежувати торгівлю алкоголем.

«Колегія постановила визнати дії виконкому Львівської міськради порушенням законодавства про захист економічної конкуренції... Зобов'язати виконком ЛМР протягом одного місяця скасувати рішення від 24 вересня 2010 року «Про заборону реалізації алкогольних напоїв» та рішення від 1 жовтня 2010 року "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.09.2010"», – йдеться у рішенні львівського обласного відділення АМКУ.

Там також зазначено, що мерія Львова має можливість впродовж двох місяців після отримання офіційного листа з вимогою оскаржити його в суді. Тобто розгляд цього питання виконкомом ЛМР може відкластися ще на час розгляду цієї справи в суді.

Цікаво, що аналогічна ситуація із забороною продажу алкоголю була у Києві. АМКУ спершу через суд скасував рішення місцевих депутатів, однак у вересні 2018 року Київрада вдруге встановила заборону на продаж алкоголю від 23:00 до 10:00.