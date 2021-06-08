Як підготуватися до ЗНО-2022 і чому варто розпочати навчання вже зараз?

Шкільні роки – чи не найкращий час у спогадах кожного із нас. І завершуються вони зазвичай вибором майбутньої професії. Проте, аби вступити на омріяну спеціальність, потрібно не лише отримати атестат про загальну середню освіту, а й скласти Зовнішнє незалежне оцінювання. Саме на цьому етапі в багатьох абітурієнтів виникають труднощі, адже не всім вдається за роки навчання в школі засвоїти необхідні знання для здобуття високого балу ЗНО. Найкращий вихід у такій ситуації – підготовка до тестів за допомогою спеціалізованих курсів.

Саме такий метод пропонує AMR Education. Курси від компанії відбуваються в дистанційній формі навчання. Варіант дистанційного навчання дає змогу засвоїти необхідний матеріал максимально швидко та зручно.

Зовнішнє оцінювання в Україні проводиться, щоб забезпечити однакові права на доступ до вищої освіти для кожного майбутнього абітурієнта. Так, участь у ЗНО може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася для проходження тесту з того чи іншого предмета відповідно до встановлених вимог.

AMR Education пропонує курси підготовки до ЗНО з таких предметів: українська мова, історія України, хімія, українська література, англійська мова, фізика, математика, географія та біологія. Формат навчання кожен може підібрати відповідно до своїх вподобань. Це можуть бути як групові, так і індивідуальні заняття, або ж – тільки в компанії друга. За час своєї роботи курси AMR Education отримали чимало позитивних відгуків.

«Я розпочала підготовку з AMR Education online десь у лютому, коли до ЗНО залишалось зовсім мало часу. Але я надзвичайно вдячна викладачам компанії, які допомогли мені не лише відмінно скласти іспити, а й покращити мою письмову та мовленнєву грамотність. Я не думала, що за такий короткий термін можна здобути великий обсяг матеріалу й ба більше, його чудово освоїти. Я дякую за різні підказки (якими користуюсь досі), за чудовий настрій протягом навчання і, особливо, за здобуті знання», – поділилась своїм досвідом підготовки до ЗНО з AMR Education Лілія Очкусь.

Зараз в AMR Education особливо популярні групові курси з підготовки до ЗНО-2022. Тим паче, що до 30 липня 2021 року вони доступні за акційною ціною – всього 90 гривень за заняття або 7920 гривень за курс із 88 занять. У рамках курсу для абітурієнтів доступне безкоштовне тестування для визначення рівня знань, база знань, відеоуроки, авторські конспекти, онлайн-тести нового зразка, статистика успішності, домашні завдання, групові вебінари та багато інших переваг.

«Чесно кажучи, на початку навчання я побоювалась, що групові заняття не дадуть бажаного результату, бо вчителі будуть не в змозі приділити кожному необхідну кількість уваги. Проте всі мої страхи виявились марними, адже кожне заняття проходило у дружній атмосфері, а конкуренція між нами була своєрідною мотивацією постійно удосконалюватись. Щобільше викладачі знайшли індивідуальний підхід до кожного та з радістю допомагали у будь-яких питаннях», – розповіла учасниця групових курсів AMR Education Уляна Тиндик.

Також AMR Education надає змогу підготуватись до ЗНО в індивідуальному форматі, тобто віч-на-віч із викладачем. Таке навчання відкриває перед абітурієнтом додаткові переваги, серед яких індивідуальні вебінари, особистий розклад занять, опція призупинення вебінарів до 14 днів та багато інших. Ціна таких курсів теж доволі демократична – лише 350 гривень за годину.

Більшість тих, хто пройшов курси з підготовки до ЗНО в AMR Education, складають тести на 180 балів і вище, що фактично гарантує проходження на бажану спеціальність в омріяному виші України. Тож готуватись до ЗНО-2022 варто починати вже зараз, особливо, враховуючи приємну акційну ціну – лише 90 гривень за заняття, яка діє до 30 липня. Отримати додаткову інформацію щодо курсів підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання можна на сайті: https://amreducation.online.