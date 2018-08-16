Андрій Садовий розповів у Краматорську про позитивні практики розвитку Львова

Андрій Садовий у Краматорську

У четвер, 16 серпня, у Краматорську Донецької області міський голова Львова відкрив чергову дискусію із серії Urban Talks. Андрій Садовий розповів про стратегію ідентичності розвитку сучасного міста та презентував декілька найуспішніших проектів Львова у сферах туризму, транспорту, поводження з відходами, створення ОСББ та підтримки військовослужбовців. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

«Україна має дуже багато міст, і саме міста є центрами розвитку. Ви з 2015 року отримали новий виклик, і я бачу достатньо серйозну динаміку, розвиток, і я хочу бути корисним для вас. У 2006 році, коли я почав працювати мером, ми напланували з колегами етапи, яким би ми хотіли бачити наше місто через 10-20 років. Бо цінність будь-якої стратегії в тому, що люди, які її пишуть, потім її реалізовують. Найбільша цінність нашого міста – це люди, які працюють для громади, живуть у Львові. І я приїхав сьогодні не сам, а зі своїми колегами, які працюють і розвивають Львів», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова зауважив, що Краматорськ має унікальні виробництва, тому дав поради місцевим мешканцям щодо розвитку промислового туризму.

«Дуже багато людей з радістю би хотіли побачити ваші промислові гіганти, і тут важливо, щоб до залізничного сполучення було пряме авіасполучення з Києвом і містами, і це може бути корисним для об’єднання країни, – зауважив Андрій Садовий. – Сьогодні є багато європейських інституцій, які готові допомагати Краматорську. Дуже важливо, щоб ваше летовище приймало і цивільні борти, бо треба підтримувати виробництво і створювати нові робочі місця».

Усі фото прес-служби Львівської міської ради

Під час дискусії Андрій Садовий відзначив, що Львів залишається єдиним містом в Україні, яке дає бійцям допомогу по 100 тис. грн, а також допомагає з квартирами. Також він відзначив, що у Львові найближчим часом розпочнуть будівництво заводу з глибинної переробки відходів і це допоможе вирішити питання утилізації сміття.

І на завершення мер Львова поділився «секретом» успіху якісної роботи міста. «Якщо ви хочете мати успішне місто, треба робити все для того, щоб у міській раді працювало дуже багато мудрих людей. Завдання міського голови – брати на роботу людей, мудріших за себе, і не заважати їм працювати. Це запорука успіху будь-якого міста і будь-якої структури. І ви сьогодні маєте унікальний шанс, бо в цьому році ви будете відзначати 150-річчя міста, і до вас приїде багато мудрих людей», – відзначив міський голова Львова.

Нагадаємо, Urban Talks – це дискусійна платформа, спрямована на налагодження дружнього діалогу та співпраці між українськими містами. Під час заходу представники міських рад і громадських організацій діляться корисними практиками та презентують власний успішний досвід розвитку міст. До слова, такі обміни досвідом вже відбулися у семи містах України – Рівному, Житомирі, Чернівцях, Тернополі, Луцьку та Івано-Франківську та Ужгороді.