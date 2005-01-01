Андрій Сапуга та Андрій Тлумак

Колишній гравець львівський «Карпат» та тренер юнацької команди «зелено-білих» Андрій Тлумак може очолити луцьку «Волинь». Напередодні він та тренер Андрій Сапуга попрощалися із з «Карпатами U-19», які вони привели до завоювання бронзових нагород.

За даними FootballHub, Андрій Тлумак очолить луцьку «Волинь», яка виступає у Першій лізі.

Варто додати, що зараз тренером луцького клубу є Віктор Богатир, а команда зайняла 13 місце.