Андрій Тлумак може очолити луцьку «Волинь»

СпортІгор Саджениця, 1 червня2030

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Андрій Тлумак може очолити луцьку «Волинь»
фото ФК «Карпати» Львів
Андрій Сапуга та Андрій Тлумак

Колишній гравець львівський «Карпат» та тренер юнацької команди «зелено-білих» Андрій Тлумак може очолити луцьку «Волинь». Напередодні він та тренер Андрій Сапуга попрощалися із з «Карпатами U-19», які вони привели до завоювання бронзових нагород.

За даними FootballHub, Андрій Тлумак очолить луцьку «Волинь», яка виступає у Першій лізі.

Варто додати, що зараз тренером луцького клубу є Віктор Богатир, а команда зайняла 13 місце.

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