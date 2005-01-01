Андрій Тлумак офіційно очолив луцьку «Волинь»

СпортІгор Саджениця, 1 червня1520

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Андрій Тлумак офіційно очолив луцьку «Волинь»
Андрій Тлумак підписав угоду з луцькою «Волинню»

Колишній тренер юнацької команди «Карпат» Андрій Тлумак підписав контракт з луцькою «Волинню», яка виступає у Першій лізі. Про це офіційно повідомлено на сайті клубу.

«Разом з 39-річним новим керманичем нашої команди працюватимуть добре відомий луцьким уболівальникам Володимир Марчук, який на початку та в середині 90-х років захищав ворота «Волині» у рамках Вищої ліги чемпіонату України, а у новому столітті не один рік працював у нашій молодіжній команді, а також Андрій Сапуга та Павло Котовенко», – повідомили у «Воліні».

Варто додати, що Андрій Сапуга працював разом з Андрієм Тлумаком у «Карпати U-19», які цього сезону здобули бронзлві нагороди першості.

Офіційне представлення нового головного тренера та спілкування із ЗМІ та уболівальниками заплановане на наступний тиждень.

Луцька «Волинь» минулий сезон закінчила на 13 місці в Першій лізі.

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