Польський клуб Павла Ксьонза проведе збори у Львові та зіграє три товариські матчі

СпортІгор Саджениця, 1 червня3480

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Польський клуб Павла Ксьонза проведе збори у Львові та зіграє три товариські матчі
Павло Ксьонз виступає за «Сандеція Новий Сонч»

Польський клуб «Сандеція Новий Сонч», за який виступає український півзахисник Павло Ксьонз, проведе літні міжсезонні збори у Львові. Команда запланувала три спаринги з українським клубами.

Польська команда прибуде до Львова 25 червня і розміститься у Винниках, де і тренуватиметься 12 днів, повідомляється на офіційному сайті клубу. На цей час у команди попередньо заплановані три матчі з українськими командами: 28 червня з рівненським «Вересом», 1 липня з винниківським «Рухом» та 5 липня з «Агробізнес» (Волочиськ).

Варто додати, що команда тренуватиметься там, де займається винниківських «Рух», а ще нещодавно – і рівненський «Верес». При цьому щодо матчу з «Верес», невідомо, хто саме грати – вже новий НК «Верес» з Рівного, чи ФК «Львів», який зайняв його місце в УПЛ.

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