Андрія Портнова в Києві охороняють поліцейські з автоматами

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 18:297102

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Екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов каже, що після повернення в Україну почувається в безпеці, оскільки його «охороняють поліцейські з автоматами».

«Я почуваюся в безпеці. Я заздалегідь звернувся до відповідних організацій у зв'язку з постійними погрозами, які мені надходили. Тому я уклав офіційний договір з органами поліції, і мою охорону забезпечують поліцейські з автоматичною зброєю. Зараз я спокійно пересуваюся по Києву», - сказав Портнов в інтерв'ю телеканалу Newsone.

За словами юриста, в разі якихось акцій чи заворушень він «не збирається залишатися в стороні», зазначає телеканал.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.

На численні обурливі коментарі щодо бездіяльності правоохоронних органів навколо розслідування діяльності Портнова, ненпрокурор Юрій Луценко дав зрозуміти, що слідство не знайшло доказів вчинення злочину екс-заступником глави адміністрації президента.

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