Ангела Меркель закликала українських нардепів не спокушати населення безкоштовним газом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала українських парламентарів не обнадіювати населення можливістю отримувати енергоносії, зокрема газ, безкоштовно через механізм субсидій. Про це Меркель сказала на зустрічі зі спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм та головами парламентських фракцій у четвер у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Моє прохання, що стосується цін на енергоносії – питання контроверсійне і суперечливе, – навіть якщо є різні думки щодо цін на енергоносії, не потрібно, щоб виникало враження, щоб населення думало, що газ або нафту можна отримати за нульовим тарифом», - сказала Меркель.

Вона пояснила, що Німеччина йшла по складному шляху відходу від загальних субсидій до того, щоб субсидії були індивідуальними для соціально незахищених громадян.

«Але якщо всі отримують субсидії, навіть ті, хто можуть собі дозволити (оплачувати енергоносії, - ред.), тут не можна говорити про успіх», - підкреслила Меркель.

Зазначимо, що в Україні з сьогоднішнього дня зросла ціна на газ для населення на 23,5%, тепер газ коштує 8550 гривень за тисячу кубічних метрів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що домогосподарства, які потребують підтримки, отримають субсидії.

Відразу після рішення Кабміну про підвищення тарифів Україна і МВФ досягли угоди за новою програмою stand-by на 3,9 млрд доларів.

Наступне підвищення ціни на газ для населення відбудеться у травні 2019 року. Згідно з попередніми розрахунками, з 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення складе 9851,66 гривні за 1 тис. куб. м.