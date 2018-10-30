«Нафтогаз» уточнив, скільки коштуватиме газ з 1 листопада

«Нафтогаз України» оприлюднив цінові пропозиції для постачання газу на умовах покладення спеціальних обов'язків (ПСО) до 30 квітня 2019 року.

За повідомленням прес-служби «Нафтогазу», кінцева ціна газу для населення у період з 1 листопада 2018 року до 30 квітня 2019 року включно становитиме 8548,92 грн за 1 тис. кубометрів, для підприємств теплокомуненерго – 8361,85 грн за 1 тис. кубометрів.

«Нова ціна газу сформована з урахуванням вимог постанови Кабінету міністрів України від 19.10.2018 р. №867, яка затверджує нове Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», – пояснили в компанії.

Нагадаємо, 19 жовтня уряд підвищив ціну на газ для населення і підприємств теплокомуненерго з 1 листопада на 23,5%. Таке підвищення пов’язане з вимогами Міжнародного валютного фонду (МВФ) і призведе до подорожчання опалення і гарячої води орієнтовно на 16%.

При цьому у ЗМІ раніше повідомлялося про те, що загалом тарифи мають зрости в три етапи: перший етап – з 1 листопада 2018 року до 30 квітня 2019 року включно, другий – з 1 травня 2019 року до 31 грудня 2019 року включно, і третій – з 1 січня 2020 року.