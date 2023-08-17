Англійський «Манчестер Сіті» вперше в історії виграв Суперкубок УЄФА
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Переможець Ліги чемпіонів англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» здобув перший трофей нового міжнародного сезону – Суперкубок УЄФА. Матч відбувся ввечері в середу, 16 серпня у грецькому Піреї.
У протистоянні з іспанською «Севільєю», яка стала переможцем Ліги Європи, підопічні Хосепа Ґвардіоли першими пропустили – на 25-й хвилині відзначився Юсуф ен-Несірі. Відігратися фаворити змогли на 63-й хвилині – автором голу став Коул Палмер.
Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1, а в серії пенальті «Манчестер Сіті» забив на один гол більше – 5:4.
Для англійської команди це був перший в історії матч за Суперкубок. У той же час іспанський клуб уже всьоме грав за трофей, однак лише один з попередніх фіналів завершувався перемогою для «Севільї», зазначає «Суспільне».
П’ятий рік поспіль переможець Ліги чемпіонів перемагає переможця Ліги Європи у матчі за Суперкубок. Для Англії це вже десятий виграний Суперкубок загалом, тепер ця країна на другому місці за кількістю виграних трофеїв.