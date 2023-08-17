Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола святкує перемогу в матчі за Суперкубок УЄФА між «Манчестер Сіті» та «Севільєю» на стадіоні «Георгіос Караїскакіс» у Піреї, Греція, 16 серпня 2023

Переможець Ліги чемпіонів англійський футбольний клуб «Манчестер Сіті» здобув перший трофей нового міжнародного сезону – Суперкубок УЄФА. Матч відбувся ввечері в середу, 16 серпня у грецькому Піреї.

У протистоянні з іспанською «Севільєю», яка стала переможцем Ліги Європи, підопічні Хосепа Ґвардіоли першими пропустили – на 25-й хвилині відзначився Юсуф ен-Несірі. Відігратися фаворити змогли на 63-й хвилині – автором голу став Коул Палмер.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 1:1, а в серії пенальті «Манчестер Сіті» забив на один гол більше – 5:4.

Для англійської команди це був перший в історії матч за Суперкубок. У той же час іспанський клуб уже всьоме грав за трофей, однак лише один з попередніх фіналів завершувався перемогою для «Севільї», зазначає «Суспільне».

П’ятий рік поспіль переможець Ліги чемпіонів перемагає переможця Ліги Європи у матчі за Суперкубок. Для Англії це вже десятий виграний Суперкубок загалом, тепер ця країна на другому місці за кількістю виграних трофеїв.