45-річна Ані Лорак, попри повномасштабну війну, активно гастролює в Росії

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює у Росії, подала заяву на отримання російського громадянства. Про це 15 березня повідомив пропагандистський сайт «РИА Новости» з посиланням на джерело в оточенні співачки.

45-річна Ані Лорак родом із Буковини багато років живе і працює в Росії, а також публічно виступає на провладних концертах. Після початку повномасштабного вторгнення вона робила неоднозначні заяви, закликаючи до миру у всьому світі, однак й надалі продовжила працювати в РФ.

Російські ЗМІ заявляють, що співачка подала відповідні документи, аби отримати російське громадянство, ще в лютому 2024 року. Сама Ані Лорак у своїх соцмережах наразі цю інформацію не коментувала.

Додамо, що ще в 2016 році депутат Держдуми Віталій Мілонов заявив, що може допомогти отримати співачці російське громадянство, однак тоді її представник повідомив, що вона не збирається його змінювати.

Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) народилася в Чернівецькій області, представляла Україну на «Євробаченні» у 2008 році. Того ж року вона отримала звання народної артистки України. Після 2013 року регулярно виступає в Росії, а через неоднозначні вислови про Революцію Гідності та зриви її концертів, вона не виступала в Україні вісім років. У 2021 році вона дала концерт у Одесі та анонсувала повернення на український ринок.

На повномасштабне вторгнення Росії в Україну вона публічно відреагувала аж 1 березня, опублікувавши допис в Instagram, в якому просила зупинити війну, втім не назвала, хто її розпочав. Після того вона продовжувала активно виступати в Росії. У січні 2023 року після чергового обстрілу України вона опублікувала допис українською мовою про те, що її родина у новорічну ніч була у підвалі, втім так і не назвала Росію агресоркою.

Починаючи з 2014 року, співачка отримала низку російських нагород, серед яких і провладні. Щоправда у деяких російських містах її концерти скасовували через нібито підтримку Збройних Сил України, а українські волонтери публічно дякували їй за підтримку військових, хоча сама артистка цей факт заперечувала.