Анна Трінчер кохану головного героя

Українська співачка та акторка Анна Трінчер озвучила головну героїню епічного екшену «Ворон». За сюжетом, її персонаж – Шеллі Вебстер – трагічно гине разом зі своїм коханим Еріком. Проте він отримує шанс постати з потойбіччя та помститися вбивцям своєї дівчини.

«Це справді якісний фільм, який хоч і просякнутий трагізмом та болем помсти, все одно закохує в себе. Тож я чекаю не лише на те, щоб український глядач почув мій голос в образі головної героїні, а й щоб загалом дізнався про цю історію справжнього кохання», – розповідає Анна Трінчер про досвід дубляжу головної героїні «Ворона».

Новий фільм «Ворон» є сучасною версією легендарного коміксу від режисера «Білосніжки та мисливця» Руперта Сандерса. Це нова адаптація культового твору, який має мільйони фанатів по всьому світу.

Ерік Дрейвен – рок-музикант, що гине від рук злочинців разом зі своєю коханою, проте від містичного поводиря – Ворона – чоловік отримує шанс на справедливу відплату.

Фільм зібрав зірковий каст. Еріка Дрейвена грає Білл Скашґорд. Шеллі – британська співачка та танцівниця FKA twigs.

«Ворон» – нова адаптація оригінального коміксу Джеймса О’Барра, який набув мегапопулярності після свого виходу у 90-х роках. Прикметно, що за створенням твору криється не менш трагічна історія: наречену автора на смерть збив п’яний водій. Аби віднайти новий сенс у житті, Джеймс приєднався до морської піхоти. Саме там він і створив «Ворона», вклавши туди усі свої переживання після смерті коханої.

Подивитись містичний трилер в українських кінотеатраз можна буде з 22 серпня.