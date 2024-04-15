Головну роль зіграв Білл Скашгорд

Нова версія відомого коміксу та перезапуск франшизи «Ворон» вийде у широкий український прокат вже 22 серпня 2024 року.

Стрічка заснована на однойменній серії коміксів Джеймса О'Барра, які розійшлися багатомільйонними тиражами та отримали кілька екранізацій в минулому. Перше втілення історії вийшло у 1994 році та назавжди увійшло в історію кіно та поп-культури через трагічну загибель під час зйомок виконавця головної ролі Брендона Лі, сина легендарного Брюса Лі.

Головним героєм нової екранізації залишається музикант Ерік Дрейвен (Білл Скашгорд). Разом зі своєю дівчиною Шеллі Вебстер (Фка Твігс/FKA Twigs) він гине від рук жорстоких злочинчів, які контролюють все місто. Але жага до помсти за кохану виявляється сильнішою за смерть. Справжнє кохання ніколи не помирає, тому Ерік відроджується з мертвих і стає на шлях помсти. Всюди його супроводжує Ворон, містичний птах, що забирає душі в країну мертвих, але може допомогти у боротьбі за справедливість.

Головну роль зіграв Білл Скашгорд, який відомий за екранізаціями бестселерів Стівена Кінга «Воно». Модна ікона Фка Твігс отримала головну жіночу роль. Номінантка на музичні премії Brit Awards, Grammy, Ivor Novello Awards та володарка нагороди MTV European Music Awards грає роль Шеллі.

Роль головного антагоніста дісталася Денні Г’юстону («Робін Гуд», «Битва Титанів», «Диво-Жінка»).

Режисером містичного екшн-трилера став культовий американський режисер та візіонер Руперт Сандерс («Білосніжка та мисливець», «Привид у броні»). Сандерс також виступив співавтором сценарію, який він присвятив Брендону Лі.

Україномовна версія адаптована для осіб з порушенням зору та осіб з порушенням слуху.