Антимонопольний комітет оштрафував «ДТЕК Західенерго» і «Д.Трейдінг» з групи ДТЕК Ріната Ахметова на 275,2 млн грн за зловживання монопольним становищем в зоні «Острів Бурштинської ТЕС» у липні-жовтні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

«Острів Бурштинської ТЕС» – це особлива зона на заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, яка об'єднана з європейськими енергосистемами, але відключена від іншої частини України.Близько 90% електроенергії на цьому «острові» виробляє «ДТЕК Західенерго».

Комітет встановив, що «ДТЕК Західенерго» починаючи з 29 липня 2019 року зменшувала в заявках на продаж електричної енергії в сегменті «ринок на добу вперед» обсяги пропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження.

Це призвело до зростання обсягів продажів «ДТЕК Західенерго» електричної енергії в сегменті «балансуючий ринок» за вищими цінами.

Крім цього, АМКУ ухвалив рішення, що «Західенерго» встановлювало в заявках на продаж електричної енергії на РДВ завищені і економічно необгрунтовані ціни в години максимального навантаження.

«Такі дії не можна було зробити без збереження значних часток "ДТЕК Західенерго". Цьому сприяла практика, до якої вдавалася "Д.Трейдінг", обмежуючи доступ імпортованої електроенергії з території Словаччини в торгову зону "Острів Бурштинської ТЕС», – пояснили в АМКУ.

Комітет встановив, що «Д.Трейдінг» протягом липня - жовтня 2019 року викуповував більшу частину пропускної здатності, що призвело до зниження частки імпортованої електроенергії і, відповідно, збільшення частки «ДТЕК Західенерго» на території «Острів Бурштинської ТЕС».

«Вигоду від цих дій отримала і сама "Д.Трейдінг", встановлюючи в двосторонніх договорах прив'язку цін на електричну енергію до цін, які сформувалися на РДВ. Постраждалими від таких дій енергетичних компаній виявилися всі, хто живе або працює на території енергоострова», – підкреслюють в АМКУ.

В результаті таких дій бізнес отримав вищі тарифи на електроенергію і значно втратив у конкурентоспроможності.

«Громадяни частково були захищені від апетитів енергетиків, оскільки підпадали під дію ПСО - механізму покладання спеціальних обов'язків учасників ринку з метою забезпечення доступності електроенергії для населення. Однак і вони відчули на собі подорожчання електрики, адже кожна копійка зростання вартості кіловата відображалася на вартості більшості товарів, вироблених в зазначених регіонах», – зазначає АМКУ.

За результатами розслідування Антимонопольний комітет визнав дії "ДТЕК Західенерго» в липні - жовтні 2019 року зловживанням монопольним становищем.

Комітет також визнав, що дії «Д.Трейдінг» приводили до порушень з боку «ДТЕК Західенерго" і забезпечили трейдинговій компанії додатковий дохід.

У свою чергу в прес-службі ДТЕК заявили, що не згодні з рішенням АМКУ і мають намір оскаржувати його в суді.