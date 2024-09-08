Аня Тейлор-Джой на Каннському кінофестивалі

Зірка серіалу «Ферзевий гамбіт» та фільму «Фуріоза: Шалений Макс» Аня Тейлор-Джой сказали, що хоче зіграти Ельзу у можливій ігровій версії мультфільму «Крижане серце» від Disney. Актриса зазначила, що ця роль є її мрією.

У інтерв'ю Vogue Hong Kong Тейлор-Джой зізналася, що їй було б дуже приємно мати змогу сказати своїм племінникам, що вона грає Ельзу, а також показувати їм сцени, де вона стріляє льодом з рук.

«Зараз у всіх моїх братів і сестер є діти, тому я хотів би, щоб вони могли сказати: "Моя тітка – Ельза". Це було б чудово!», – зазначила актриса. Зауважимо, Тейлор-Джой молодша із шести братів і сестер

Проте, попри чутки про можливу адаптацію, Disney наразі не підтвердив планів щодо створення ігрового «Крижаного серця». Натомість компанія зосереджена на створенні третьої та четвертої частин мультфільму, перша з яких запланована до виходу в 2027 році.