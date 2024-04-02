Червоним кольором позначена ділянка 0,87 га на розі вул. Стрийської та Луганської

Західний апеляційний господарський суд визнав недійсними ухвали Львівської міськради про виділення землі під будівництво ІТ-парку, а також укладений між ЛМР і ТОВ «Девелопленд Груп» договір сервітуту на землю під будівництво торгово-громадського центру, що мав стати частиною ІТ-парку.

Йдеться про ділянку площею майже 0,87 га на розі вул. Луганської та Стрийської, яку депутати Львівської міськради в лютому 2018 року передали в оренду на 25 років ТОВ «Девелопленд Груп» для будівництва дворівневої парковки та майбутнього торгово-громадського центру, що входитиме до масштабного проекту ІТ-парку. Згідно з умовами договору, ділянка мала перебувати в комунальній власності, але компанія мала сплачувати 3% від загальної грошової оцінки землі в бюджет міста. Станом на 2018 рік вартість землі становила 15,3 млн грн.

У жовтні 2018 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) ККУ щодо посадовців Львівської міськради, які передали ділянку ТОВ «Девелопленд Груп» безкоштовно й без земельних торгів. У 2020 році поліція закрила кримінальне провадження у через відсутність складу злочину, адже за даними міськради, компанія-орендар вчасно сплачує за оренду землі.

Однак Львівська обласна прокуратура подала на міську раду в суд, стверджуючи, що цю ділянку необхідно було продати на аукціоні. Після кількох інстанцій Верховний Суд відправив справу на повторний розгляд. Господарський суд, який розглядав позов прокуратури, з’ясував, що оскільки ділянка межує з червоними лініями і за генеральним планом Львова підпадає під будівництво хордової магістралі, продавати її на аукціоні економічно не вигідно. В серпні 2023 року суд першої інстанції позов прокуратури не задовольнив.

Прокуратура вирішила оскаржити це рішення в апеляційному суді. Враховуючи обставини справи, Західний апеляційний господарський суд визнав недійсними ухвали Львівської міськради про відведення ТОВ «Девелопленд Груп» землі під будівництво ІТ-парку на вул. Чмоли, 1 та затвердження управлінню земельних ресурсів земельної документації на ділянку на вул. Стрийській – Луганській. Крім цього, суд скасував договір сервітуту на ділянку 0,87 га під будівництво торгово-громадського центру, а також реєстрацію цієї ділянки в реєстрі нерухомості. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, загальна площа ІТ-парку на перехресті вул. Чмоли та Стрийської становитиме 10 га. На цій ділянці мають збудувати нові офіси класу А, сучасні лабораторії для студентів ІТ-спеціальностей, конференц-зали, готелі та апартаменти під оренду, торговий центр, гастрономічні та спортивні зони. Орендувати площі в ІТ-парку планують низка великих компаній. Обсяг інвестицій у будівництво першої черги ІТ-парку оцінюють у 95 млн доларів.

Ще у 2017 році виконавчий комітет Львівської міськради погодив будівництво першої черги проекту, втім через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну будівництво так і не почали. Господарський суд нещодавно оштрафував «Девелопленд Груп» на 53,6 тис. грн за несплату оренди 4,5 га землі, що призначена для будівництва основної частини ІТ-парку.