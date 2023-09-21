Червоним кольором позначена ділянка 0,86 га на розі вул. Стрийської та Луганської

Господарський суд Львівської області розглядав позов обласної прокуратури, який передбачав скасування виділення землі під будівництво інфраструктури майбутнього ІТ-парку. Суд визнав, що землю було економічно невигідно продати на аукціоні, відповідно, її виділення приватній компанії – законне.

Йдеться про ділянку площею 0,86 га на розі вул. Луганської та Стрийської, яку депутати Львівської міськради 15 лютого 2018 року передали в оренду на 25 років ТОВ «Девелопмент Груп» для будівництва дворівневої парковки та благоустрою майбутнього торгово-громадського центру, що входитиме до масштабного проекту ІТ-парку.

Ділянка перебуватиме в комунальній власності, однак за договором сервітуту, компанія має сплачувати 3% від загальної грошової оцінки землі в бюджет Львова. Станом на 2018 рік вартість землі становила 15,3 млн грн.

У жовтні 2018 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання службовим становищем) ККУ щодо посадовців Львівської міськради, які передали ділянку ТОВ «Девелопмент Груп» безкоштовно й без земельних торгів. У 2020 році поліція закрила кримінальне провадження у через відсутність складу злочину, адже за даними міськради, компанія-орендар вчасно сплачує за оренду землі.

Однак Львівська обласна прокуратура подала на міську раду в суд, стверджуючи, що цю ділянку необхідно було продати на аукціоні. Після кількох інстанцій Верховний Суд відправив справу на повторний розгляд. Господарський суд, який розглядав позов прокуратури, з’ясував, що оскільки ділянка межує з червоними лініями і за генеральним планом Львова підпадає під будівництво хордової магістралі, продавати її на аукціоні економічно не вигідно.

Зважаючи на обставини справи, суддя Господарського суду Петро Манюк позов прокуратури не задовольнив. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, загальна площа ІТ-парку на перехресті вул. Чмоли та Стрийської становитиме 10 га. На цій ділянці мають збудувати нові офіси класу А, сучасні лабораторії для студентів ІТ-спеціальностей, конференц-зали, готелі та апартаменти під оренду, торговий центр, гастрономічні та спортивні зони. Орендувати площі в ІТ-парку планують низка великих компаній. Обсяг інвестицій у будівництво першої черги ІТ-парку оцінюють у 95 млн доларів США.

Ще у 2017 році виконавчий комітет Львівської міськради погодив будівництво першої черги проекту, втім через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну будівництво так і не почали. Господарський суд нещодавно оштрафував «Девелопмент Груп» на 53,6 тис. грн за несплату оренди 4,5 га землі, що призначена для будівництва основної частини ІТ-парку.