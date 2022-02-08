Скоро на карті Львова з'явиться знаковий інфраструктурний проєкт, втілений зусиллями ентузіастів, мрійників та людей, закоханих свою справу. Йдеться про IT Misto – грандіозний мультифункційний комплекс офісних будівель, сучасних лабораторій та паркової зони, що буде резиденцією найбільших IT-компаній міста. 10 гектарів інновацій неподалік Українського католицького університету об'єднають студентів та представників індустрії заради обміну досвідом і пошуку нових технологічних рішень. Проєкт від ТОВ «Девелопленд Груп», забудовника ТРЦ Forum Lviv та ЖК Forum Apartments, має амбітні цілі, якими з читачами Zaxid.net поділився генеральний менеджер проєкту ІТ Misto Гавейн Мінкс.

– Що стало поштовхом до створення такого глобального IT-комплексу?

– Ні для кого не таємниця, що Львів давно є IT-столицею країни, містом, де працюють десятки міжнародних компаній. Але донедавна комунікація між ними відбувалася хіба що на спеціалізованих форумах. ІТ Misto покликане змінити цю тенденцію, ставши своєрідним центром, де зустрінуться ідеї креативних людей та напрацювання першокласних компаній, щоб дати поштовх новим, революційним ініціативам. Це призведе до росту потенціалу в геометричній прогресії і від такої взаємодії виграє кожен учасник процесу.

– Чим новий проєкт відрізнятиметься він інших IT-кластерів?

– Передусім, масштабами можливостей. Все необхідне для продуктивної праці сконцентрується в одному центрі: класу А, інноваційні лабораторії, мультифункційні площі для усіх бажаючих, локації для розробки стартапів, паркомісця. Але справа не лише в наповненні, а й в концепції, яка полягає у максимальному комфорті та результативності для всіх учасників. Саме задля цього весь комплекс проєктували з врахуванням особливостей ландшафту, з великими парковими зонами для відпочинку, спортивними активностями як всередині, так і на свіжому повітрі, гастрономічним простором.

– Що новий проєкт обіцяє як учасникам, так і місту в цілому?

– Близькість Католицького університету дозволить IT-фахівцям ділитися досвідом та залучати до цікавих колаборацій представників нового покоління розробників. Взаємодія заради розвитку стане пріоритетним напрямом ІТ Misto. А Львову проєкт принесе нові робочі місця, нових інвесторів, що сплачуватимуть податки, розвиток інфраструктури та громадських просторів довкола. І це лише першорядні вигоди! А довгострокові переваги полягають у зміцненні позицій Львова на міжнародній мапі як міста ІТ-інновацій.

– Чи сприяє місто у реалізації вашого задуму?

– Так, влада Львова активно нас підтримує. Міський Голова та Обласна Державна Адміністрація були б дуже раді бачити IT Misto вже відкритим. Окрім цього, ми маємо дуже хорошу та відкриту комунікацію з Державною Інспекцією Архітектури та Містобудування (ДІАМ). Нещодавно ми подали заявку на будівництво 3 та 4 черги проєкту. Команда ДІАМ під керівництвом пана Кривоноса дуже підтримувала проєкт в процесі реєстрації. В рамках процедури та її кроків нам вдалося отримати 2 дозволи на будівництво. Також маємо сприяння від Офісу залучення та підтримки інвестицій (ЮкрейнІнвест) за керівництвом Сергія Цівкача. В реалізації проєкту нас підтримує IT Cluster. Ми вдячні за участь кожного та за допомогу, яка справді надихає розумінням того, що ми створюємо щось унікальне та важливе.

– Які інноваційні підходи були застосовані в проєктуванні та будівництві комплексу?

– IT Misto створюється креативним – для креативних. Залучаючи до співпраці кращих архітекторів, інженерів, проєктантів та концептуальних мислителів, ми досягаємо цілісності концепції та панорамного бачення. І, як наслідок, можемо продумати навіть найменші деталі майбутнього простору: яким він буде, як надихатиме резидентів, що даватиме відвідувачам, яка атмосфера тут пануватиме. Ми прагнемо, аби кожен, чи то постійний працівник офісу, чи випадковий гість, незалежно від професії, віку і статі відчув себе причетним до глобального процесу творення, зміг отримати тут натхнення та поштовх для реалізації свого таланту, знайти однодумців. IT Misto стане надихаючим середовищем, що відкриватиме нові перспективи та об’єднуватиме довкола глобальних ідей.

Будівництво IT Misto планують завершити у першій половині 2024 року, та вже зараз у його резиденти записалося 5 провідних IT-компаній, – і це тільки початок. Адже потенціал локації та проєкту важко переоцінити: він стане не лише найбільшим за площею, а й концептуально новим за призначенням, створеним на засадах колаборацій, спільного пошуку ефективних рішень та розробки нових технологій. Ті, хто прагне вже зараз приєднатися до IT- Mistо, аби бути в авангарді інновацій, можуть заповнити заявку на сайті.