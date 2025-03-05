Олександр Косторний спілкується зі своїм захисником під час засідання суду

У вівторок, 4 березня, Тернопільський апеляційний суд залишив у силі вирок для коригувальника ракетного удару росіян по Яворівському полігону, львів’янина Олександра Косторного. У травні 2024 року за державну зраду його засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в пресслужбі суду, колегія суддів розглянула апеляційні скарги обвинуваченого Олександра Косторного та його захисника на вирок Галицького районного суду Львова від 23 травня 2024 року. Цим вироком Олександра Косторного визнано винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

«В апеляційній скарзі захисник обвинуваченого просив вирок суду першої інстанції скасувати та повністю виправдати його підзахисного. З апеляційної скарги Олександра К. убачалось, що він не погоджувався з вироком суду, а наведені у ньому звинувачення вважав безпідставними», – розповіли в Тернопільському апеляційному суді.

За результатом судового розгляду колегія суддів Тернопільського апеляційного суду залишила апеляційні скарги Косторного та його захисника без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.

Як повідомлялося, 4 березня 2022 року Олександр Косторний зі свого мобільного телефону через месенджер Telegram надіслав співробітнику ФСБ російської федерації карту Яворівського військового полігону. 13 березня 2022 року під час навчань українських військовослужбовців Росія обстріляла полігон, спричинивши масову загибель військових.

Під час досудового розслідування та в суді Олександр Косторний свою вину не визнав і стверджував, що він сфотографував та надіслав схему місцевості знайомому, позначивши на ній грибні та місця для риболовлі. Правоохоронці довели, що 75-річний мешканець Львова Олександр Косторний був проросійським діячем і спілкувався з представниками російських спецслужб. В його ноутбуках знайшли листування з однодумцями щодо імплементації ідей «руского міра» в межах Львівської області.