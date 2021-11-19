Apple з 2022 року буде продавати запчастини для своїх гаджетів, щоб користувачі могли полагодити їх вдома. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Спершу компанія продаватиме запчастини для iPhone 12 та iPhone 13, а згодом і до Mac з чіпами M1. Apple буде відправляти оригінальні запчастини своїх гаджетів та інструкції, як самостійно відремонтувати пристрій, без необхідності іти в спеціалізований магазин.

Для початку будуть доступні близько 200 деталей, зокрема, дисплеї та акумулятори, замовити які можна буде через інтернет-магазин Apple Self Service Repair.

Також клієнти зможуть отримати бонус на наступну покупку в Apple, якщо повернуть на переробку зламану деталь. У компанії наголошують, що така послуга перш за все призначена для тих, хто має досвід у ремонті електронних пристроїв. Усім іншим рекомендують звертатися до сертифікованих спеціалістів.

На початку 2022 року самостійний ремонт гаджетів буде доступний для користувачів у США, а упродовж року програма пошириться й на інші країни.