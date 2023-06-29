Lviv Urban Forum проводиться вперше у Львові

У четвер, 29 червня, у Львові стартував Lviv Urban Forum. Перший день форуму розпочався з воркшопів та урбан-вилазок – різноманітних піших та велосипедних екскурсій містом. Також для учасників форму упровів лекцію експерт з міського дизайну та автор путівника з велоурбанізму Мікаель Колвілл-Андерсен з Копенгагена.

«Сьогодні ми говоримо про те, як змінювати наші міста, не обов’язково великим коштом чи глобальними проектами, але трансформувати їх так, щоб вони стали зручними для кожного», – розповів головний архітектор Львова та програмний директор Lviv Urban Forum Антон Коломєйцев.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що часу на відбудову країни після перемоги буде дуже мало, тому потрібно вже домовлятись, як це робити правильно та в найкоротші терміни.

Учасники Lviv Urban Forum обговорюють відновлення, трансформацію і розвиток українських міст та сіл (фото ЛМР)

«Яким буде кожне місто, кожна громада, якою буде Україна – це залежить від всіх тих, хто сьогодні тут, від ваших думок та ідей. Тому завдання нашого форуму, щоб ви сьогодні усі познайомилися, щоб ви послухали наших унікальних спікерів, які не побоялися сьогодні приїхати в Україну, бути разом з нами в цей час, поділитися своїми думками та ідеями», – зазначив Андрій Садовий.

Учасників форуму привітав і голова Львівської ОВА Максим Козицький. «Для мене сучасне місто передовсім повинно бути комфортним для проживання, де кожна людина може знайти себе, своє заняття, свою школу, своє кафе чи свій театр, в якому кожному має бути комфортно. Ми маємо можливість насолоджуватися Львовом – величним містом. А буття визначає нашу свідомість. І так би хотілося, щоб і наше покоління внесло свою лепту в розвиток міста і в розвиток нашої країни, де кожному буде комфортно жити», – зазначив Максим Козицький.

Під час форуму провідні архітектори світу ділитимуться власним досвідом та говоритимуть про цінності при відбудові українських міст та сіл. Детальну програму форуму можна знайти за посиланням.

Організовує Форум управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради в рамках проєкту Cities 4 Cities | United 4 Ukraine, який реалізується у партнерстві із SALAR International.