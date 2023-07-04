Суд наклав арешт на це готель торік у червні

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителя для львівського готелю «Турист», що на вул. Коновальця, 103.

Площа готельного комплексу, що пропонується для передачі в управління, становить 4851,8 м2, з яких основна житлова площа – 1723,6 м2, допоміжна житлова – 1054,2 м2, основна нежитлова площа – 543 м2, допоміжна нежитлова площа – 90,4 м2, площа допоміжних приміщень комплексу становить 1440,6 м2.

Додамо, що управителя для цього львівського готелю АРМА шукає вже не вперше – попередній конкурс був оголошений у січні, але охочі не знайшлися.

Підставою передачі готельного комплексу в АРМА стала ухвала Печерського райсуду Києві від другого червня минулого року. Ідеться про низку справ про незаконний продаж майна санаторіїв, курортів і готелів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур» і Федерації професійних спілок України.

Дев’ятиповерховий готель «Турист» на 360 місць збудований у Львові у 1970 році. До нього прибудований асиметрично одноповерховий зал ресторану.

У 2021 році виконком міськради Львова погодив реконструкцію готелю, але вона так і не відбулася.