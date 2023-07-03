Двоповерхову будівлю на вул. Щевченка, 311 виставили на продаж зі стартовою ціною 394 тис. грн

Управління майном спільної власності Львівської обласної ради продало закинуту будівлю в мікрорайоні Рясне за 600 тис. грн. Під час торгів ціна зросла майже вдвічі. Переможцем аукціону стало ТзОВ «Статум Груп».

Йдеться про цегляну закинуту двоповерхову будівлю на вул. Шевченка, 311 загальною площею 50,1 м2, інженерні мережі до неї підведені, але не підключені. Майно перебуває в оренді ТзОВ «Світовир інжиніринг» й за умовами аукціону новий власник має зебергти умови оренди. Земельна ділянка площею 0,004 га, на якій розташована будівля, неоформлена, тому її власність невизначена.

Будівлю виставили на аукціон 4 червня зі стартовою ціною 394 тис. грн. Торги провели 27 червня на електронному майданчику «Prozorro.Продажі», участь у яких взяло дві компанії: ТзОВ «Статум Груп» та ТзОВ «Орпей». Найвищу ціну запропонувала компанія «Статум Груп» – 600 тис. грн. Цінова пропозиція переможця відрізнялася від іншого учасника лише на 1 грн.