Одна з будівель профспілкового санаторію Карпати у Закарпатській області

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору управителів для готельно-санаторних комплексів у Львівській, Закарпатській і Тернопільській областях. Майбутні управителі мають використати частину санаторних будівель під житло для переселенців та реабілітацію військових.

Управителів шукають для таких об’єктів:

Санаторій Моршин-курорт у Моршині, Львівська область (бювет мінеральних вод і дві будівлі площею 62 тис. м 2 );

); Дитячий табір у селі Скала-Подільська на Тернопільщині площею 3217 м 2 ;

; Санаторій «Карпати» в селі Карпати Закарпатської області площею 24 тис. м 2 ;

; Санаторій «Сонячне Закарпаття» в селі Поляна Закарпатської області площею 15,7 тис. м 2 ;

; Санаторій «Шаян» в селі Шаян Закарпатської області площею 7 тис. м 2 ;

; Санаторій «Поляна» в селі Поляна Закарпатської області площею 17,3 тис. м 2 ;

; Санаторій «Квітка полонини» в селі Солочин Закарпатської області площею 5 тис. м 2 ;

; Санаторій Синяк в селі Синяк Закарпатської області площею 11,7 тис. м2.

Арешт на ці оздоровчі заклади був накладений улітку минулого року за рішенням Печерського суду Києва. Ідеться про справу про незаконний продаж майна санаторіїв, курортів і готелів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур» і Федерації професійних спілок України.

Санаторії, для яких АРМА шукає управителів на особливих умовах (фото АРМА)

Восени минулого року уряд запропонував використовувати частину таких арештованих об’єктів – 10-20% номерного фонду – під соціальне житло для переселенців.

Стати управителем можуть приватні, державні або комунальні підприємства, які займаються господарською діяльністю за відповідним профілем. Чим більшу площу об’єкту майбутній управитель запропонує під соціальне житло або реабілітаційні послуги для військових, тим вищі його шанси на перемогу.

«Такий підхід дозволить забезпечити збереження арештованої нерухомості завдяки підприємницькій діяльності управителя і надати тимчасове житло та послуги найбільш вразливим в умовах війни категоріям населення», – кажуть в АРМА.