Уряд розглядає можливість передачі майна, яке було заарештовано та передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), в управління виконавчої влади та підприємствам державного сектору для забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальним житлом. Про це йшлося на нараді під головуванням міністерки економіки України Юлії Свириденко.

«Ми маємо вирішити поточну ситуацію, коли з одного боку в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, а з іншого – є заарештовані об’єкти, які знаходяться в розпорядженні АРМА і по яких йдуть судові справи. Нам треба розробити механізм, за яким би доступ до конкурсів АРМА мали як державні, так і приватні підприємства. Міністерства можуть виходити на такі конкурси через держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у збереженні і функціонуванні цих об’єктів», – заявила Свириденко.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович повідомив, що наразі є близько 80 об’єктів нерухомості, які можна виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, щодо яких йдуть суди, вони заарештовані й перебувають в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. За його словами, Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб.

На конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням на частині таких об’єктів переселенців пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України.