Армія без солдатів

Група підготовлених бійців Сил спеціальних операцій може за один рейд знищити кілька одиниць техніки загальною вартістю мільйони доларів. Таких рейдів буде багато, а ціна підготовки групи значно нижча за виготовлення одного танка. Тому при збільшенні обороноздатності підготовка людей є не менш важливою, ніж виготовлення танків чи БТР. Тим паче для нашої країни, яка не має фінансових ресурсів для великих поставок техніки в ЗСУ. Тому для нас особливо важливо мати фахові і підготовлені кадри. І це не обмежується бійцями спецназів. Тому що вміння ефективно вести бій також не можна виробити за тиждень, військової дисципліни не навчишся за місяць.

Під час двох останніх виборчих кампаній усі кандидати і партії наввипередки пропонували нам різні системи організації оборони і призову. Проте ніде не було конкретики. Усе зводилось до кількох популістських тез: будівництво за стандартами НАТО; створення такої армії, як в Ізраїлі; запровадження швейцарської моделі. Проте ніхто не говорив про деталі, а всі пояснення були обтікаючі й загальні.

Не стала винятком і партія «Слуга народу». У їхній програмі теж ідеться про реформування за стандартами НАТО. Також згадується про зупинення відпливу цінних кадрів з армії, запровадження системи навчання і перенавчання солдатів та офіцерів. І, звичайно, є згадки про боротьбу з корупцією в армії. Жодної згадки про скасування строкової служби чи запровадження тільки контрактної армії немає.

Проте 10 листопада Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час інтерв’ю в прямому ефірі випуску програми «ТСН. Тиждень» розповів, що позиція держави і його персональна мета — це скасувати призов. «Це не відбудеться швидко, це не буде протягом року. Кожен військовослужбовець має знати своє місце, в нього має бути чітка військова кар’єра, захищені права, так, щоб ми могли конкурувати при відборі, конкурувати за кращих людей в нашій армії. І хороша техніка, звичайно, що є частиною наших спроможностей», – розповів міністр.

Зовсім іншою ситуація була ще три місяці тому. У серпні народна депутатка від партії «Слуга народу» Ганна Коваленко в інтерв’ю LB.ua розповідала, що в Україні діятиме змішана система комплектування армії, а обов'язковий призов армії залишиться.

Що змінилось за цей час? Відповідь дуже проста – триває осінній призов на строкову службу. Кожного дня можна прочитати історію про «поганих» працівників військкомату, які силою «забирають дитину воювати». Найімовірніше соціологічні опитування, які проводить команда президента, показали запит суспільства на скасування обов’язкового призову. Тому виступ міністра ще й на плюсах є інструментом зняти це напруження. Але постає питання: це виступ, щоб просто зняти напругу? Чи нова політика, яку реалізовуватиме міністерство?

Сказати, що комунікація від команди президента і Кабінету міністрів потребує покращення, це не сказати нічого. Робити такі інформаційні вкиди – це ставити важко здійсненні завдання або відверто обманювати людей.

Чому строкова служба така важлива для нас? Та тому, що боєздатність армії будь-якої країни оцінюється не тільки за кількістю техніки чи професійних військових, а й наявністю резерву. Одна річ – мати професійну армію в мирний час, яка їздитиме на навчання і час від часу на миротворчі місії. Інша – коли ви воююча країна і тепер з постійною загрозою масштабного військового зіткнення з Росією.

Проблема всіх хвиль мобілізації, які були у 2014–2015 роках, – це відсутність підготовленого резерву. Так, ми мобілізували десятки тисяч людей. Але значна частина з них не служила в армії, офіцери приходили після університетських кафедр, а ті, що мали досвід військової служби, по 10, 20 років не тримали зброї в руках.

Призов на строкову службу – це систематичне поповнення резерву на випадок війни та навчання військової служби. Опоненти скажуть, що строкова служба – це даремно втрачений час і там нічого не вчать. Проте водночас поширюють відео виступу американського солдата, який розказує, що дисципліна і порядок починаються із застеленого ліжка. Строкова служба не повинна бути веселою, пригодницькою чи захопливою. Це навчання дисципліни, розуміння організації служби, навчання поводження із зброєю та психологічне тренування («знущання»). Люди вчаться жити в обмеженому просторі, великою групою з однаковою картинкою щодня.

Відмова від строкової служби має потягнути за собою значне збільшення кількості контрактників і обслуговуючого персоналу. Проте наразі є багато вакансій у кожному підрозділі. Звідки брати резерв для збільшення професійної армії – невідомо. Думати, що працівники СБУ, прокуратури чи податкової після їх потенційного скорочення підуть в ЗСУ чи НГУ – це обманювати себе. Також грошове та речове забезпечення строковика і контрактника не співмірне.

Перехід на повністю контрактну армію призведе до значного збільшення витрат. І коштів на це немає. Також потрібно збільшувати забезпечення нинішнім військовослужбовцям, щоб зупинити відтік кадрів та залучити нові. Тому міністерству ліпше зосередитись на зупинці відпливу цінних кадрів з армії, запровадженню системи навчання та перенавчання солдатів і офіцерів, про які йшлося в програмі партії.

Також зрозуміло, що скасування строкової служби було одним з популістських питань на всіх виборах протягом останніх 20 років. Але проблема не в самій службі, а в тому, які умови створюються для солдатів, та як це оприлюднює міністерство. Проте навіть в час війни міністерство не спромоглось на бодай одну більш-менш адекватну інформаційну кампанію, щоб пояснити переваги і можливості служби. Або перетворити сприйняття служби на «гідний вчинок». Якщо ми говоримо про стандарти НАТО, то потрібно брати приклад з їхніх рекрутингових центрів. У США воєнкоми не бігають по квартирах і не ловлять строковиків. Їм просто не потрібно цього робити – у них є рекрутери, які успішно залучають новобранців. І це має стати одним із завдань міністерства – навчитись залучати новобранців. Коли будуть заповнені всі вакансії у Збройних силах, тоді можна буде думати про скорочення строковиків і збільшення контрактників. А паралельно розробляти систему тренувань населення, проведення ефективних зборів резерву та навчання великої кількості людей користуватись зброєю і внесення їх до резерву.

Допоки міністерство не вирішить питання комплектації нинішніх частин і збільшення грошового і речового забезпечення, усі заяви про перехід до професійної армії, скасування строкової служби будуть популізмом. Не можна в час війни думати про скорочення резерву. Потрібно будувати механізми його ефективного збільшення.