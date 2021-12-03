Серед юніорів до 18 років віце-чемпіоном став Святослав Габрилей

Спортсмени з Львівщини виграли 5 медалей чемпіонату світу з армреслінгу та пара-армреслінгу, який 3 грудня завершився в Бухаресті. Вони здобули дві бронзи та три срібні медалі, а українська збірна всього – понад 70 нагород різного гатунку.

Як повідомило управління молоді та спорту ЛОДА, Анна Гранатова виграла дві бронзи у ваговій категорії до 50 кг у змаганнях на праву та ліву руку. Серед юніорів до 18 років віце-чемпіоном у ваговій категорії до 65 кг на праву руку став Святослав Габрилей.

Серед ветеранів від 40 років у ваговій категорії 90 кг срібним призером у змаганнях на ліву руку став Роман Рудницький. А серед незрячих спортсменок у ваговій категорії 60 кг у змаганнях на праву руку срібло виграла Анна Кушнір.

Додамо, що в кінці жовтня відбувся чемпіонат Європи з армреслінгу та пара-армреслінгу, з якого спортсмени з Львівщини привезли 16 медалей – 6 золотих, 8 срібних та 2 бронзові. Зокрема, Анна Гранатова тоді виграла два золота, Святослав Габрилей – золото та срібло, а Анна Кушнір – срібло.