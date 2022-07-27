Металургійна компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявила, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинено роботу гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). Про це компанія повідомила в середу, 27 липня.

Для збереження робочих місць, у серпні компанія залишає чинним особливий графік роботи: більшість персоналу, включно з менеджментом та працівниками-іноземцями, працюватимуть зі зменшенням навантаження до 2/3.

«Також з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинена робота гірничо-збагачувального комбінату. Працівники гірничого департаменту будуть отримувати 2/3 зарплати. Таке рішення викликане серйозними економічними факторами, зокрема, зниженням економічної активності в Європі, зменшенням попиту на залізорудну продукцію, а також суттєвим зростанням витрат на транспортування ЗРС [залізорудної сировини]», – йдеться у заяві.

В «АрселорМіттал Кривий Ріг» запевнили, що підприємство і надалі зберігатиме робочі місця та посади за мобілізованими працівниками. «У той же час змушене відмовитися від виплат їм середнього заробітку, для того щоб уникнути бодай мінімального скорочення персоналу серед 22-тисячного колективу», – додали у компанії.

«Ми розуміємо, що для тих, хто лишається працювати в Кривому Розі, заробіток на заводі є єдиним джерелом доходів. Нині підприємство опинилося в безпрецедентній ситуації, але продовжує боротися за кожне робоче місце, приймаючи непрості рішення про скорочення робочого часу та виплат зарплат», – наголосили в «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Як зазначає «Економічна правда», після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну комбінат скоротив виробництво до технічного мінімуму, однак у квітні відновив роботу.

На початку липня генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що комбінат буде змушений різко скоротити всі види витрат, включно зі зниженням заробітної плати, через проблеми з експортом та підвищення вартості залізничних перевезень.