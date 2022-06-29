«Метінвест» заявив, що через логістичні проблеми транспортувати продукцію стало складніше і дорожче

Гірничо-металургійна група «Метінвест» Ріната Ахметова і Вадима Новинського призупиняє роботу декількох своїх комбінатів. Таким чином, з усіх комбінатів групи у липні працюватиме лише один, однак потужність його роботи буде скорочено.

Як повідомила 29 червня прес-служба «Метінвесту», з середини цього місяця компанія розпочала процес призупинення роботи гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у Кривому Розі. А з 1 липня «Метінвест» призупинить видобуток на двох гірничо-збагачувальних комбінатах у Кривому Розі (Інгулецькому ГЗК і спільному підприємстві Південний ГЗК) та скоротить роботу «Каметсталі» в Кам’янському до однієї домни. Із середини липня також призупинять видобуток на Північному ГЗК. Із гірничо-збагачувальних комбінатів групи в Україні продовжить роботу зі зменшеною потужністю лише Центральний ГЗК.

Причиною зупинки підприємств називають проблеми з логістикою, зростання собівартості виробництва й падіння цін на продукцію.

«Зміни у логістиці гірничо-металургійного комплексу та висока вартість перевезень до кінцевого споживача. Раніше всі перевезення готової продукції група здійснювала морським транспортом. Зараз порти заблоковані, тож ми змушені відправляти продукцію тільки залізницею. Логістичні витрати зросли в декілька разів проти довоєнного часу. Також за всім ланцюгом постачання накопичуються запаси металопродукції, наша готова продукція місяцями стоїть у черзі на кордоні з ЄС», – заявили у «Метінвесті».

Нагадаємо, раніше співвласник «Метінвесту» Рінат Ахметов подав позов до Росії на суму до 20 млрд доларів через знищені підприємства на Донбасі – зокрема, заводи у Маріуполі.

Також нагадаємо, що українські порти заблоковані через російську агресію.