Рінат Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ
Ахметов вимагає від РФ «компенсації за грубі порушення його прав власності» під час нападу Росії на Україну
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Український мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України. Про це йдеться у заяві групи SCM, засновником і акціонером якої є Ахметов.
Зазначається, що Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.
«Пан Ахметов просить суд чітко дати Росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі», – заявили в SCM.
З огляду на невідкладність і серйозність ситуації Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус.
Мільярдер також звернувся до суду з проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи, «оскільки корінна причина порушень прав – російська агресія, знищення й експропріація власності – має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні».
«Окрім незліченних людських страждань російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини. Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України», – йдеться у повідомленні SCM.
За порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків. Його інтереси представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.