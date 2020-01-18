Арсен Аваков отримав найбільшу зарплату серед міністрів минулого року

Арсен Аваков – єдиний в Кабміні, в кого середня зарплата у 2019 році становила більше 100 тисяч гривень

Кабінет міністрів України опублікував 18 січня на своєму сайті інформацію про зарплати всіх міністрів. Раніше такі щомісячні звіти анонсував міністр уряду Дмитро Дубілет.

Так, згідно з інформацією Кабміну, середня заробітна плата прем’єр-міністра Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні він отримав 76 190 грн, у тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і листопаді – 60 087 та 43 724 відповідно.

Середня заробітна плата віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби становила 58 652 грн. Виплати у грудні – 86 774 грн, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У осінні місяці Дмитру Кулебі було нараховано: у вересні – 48 523 грн, у жовтні – 56 263 грн, у листопаді – 43 047 грн.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52 629 грн, у жовтні – 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином його середня заробітна плата у 2019 році – 55 664 грн.

Середня зарплата Дмитра Дубілета становила 32 386 грн. У грудні він отримав 17 544 грн, у вересні та жовтні – по 48 тис. грн, у листопаді – 16 000 грн.

Cередня заробітна плата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, у жовтні – 18 180 грн, а в листопаді – 79 883 грн. Середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель отримав у вересні зарплати 18 549 грн, у жовтні – 33 540 грн, а в листопаді – 31 102 грн. У грудні його зарплата становила – 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата у 2019 році – 61 299 грн.

У міністра закордонних справ Вадима Пристайка середня зарплата в минулому році – 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн та матеріальною допомогою 111 848 грн). У той же час у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн відповідно.

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад у грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, у жовтні – 37 981 грн, ц листопаді – 39 103 грн. Таким чином її середня зарплата за 2019 рік – 63 446 грн.

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька у середньому в минулому році отримувала 41 940 грн, зокрема, 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень їй нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.

Міністерка розвитку громад та територій Альона Бабак у грудні отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000), а у вересні, жовтні та листопаді – по 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Її середня заробітна плата у 2019 році становила 84 318 грн.

Cередня заробітна плата міністерки соціальної політики Юлії Соколовської – 65 317 грн. Її виплати у вересні становили 24 395 грн, у жовтні – 58 259 грн, у листопаді – 56 620 грн. У грудні вона отримала 216 783 грн, у тому числі надбавки – 39 432 грн, премії – 82 563 грн, і матеріальної допомоги – 94 788 грн.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова у вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, у листопаді – 60 637 грн. У грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка, та 53 000 грн – премія. Середня заробітна плата Міністерки – 62 075 грн.

Середня заробітна плата міністра інфраструктури Владислава Криклія – 44 527 грн. Його виплати у грудні становили 44 038 грн (надбавки – 36 038 грн, премія – 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді він отримав 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у грудні отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, у жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата у 2019 році – 38 512 грн.

У міністра оборони Андрія Загороднюка середня заробітна плата в минулому році становить 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, у жовтні – 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн, з яких надбавка – 23 134 грн, та премія – 74 057 грн.

Міністр юстиції Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати становили 158 772 грн, у тому числі надбавка – 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога – 41 492 грн. У вересні вона отримала 22 894 грн, у жовтні – 23 453 грн, а в листопаді – 23 124 грн.