Арсен Аваков отримав найбільшу зарплату серед міністрів минулого року
Середня зарплата міністра внутрішніх справ у 2019 році була навіть більшою, ніж у прем'єр-міністра
Кабінет міністрів України опублікував 18 січня на своєму сайті інформацію про зарплати всіх міністрів. Раніше такі щомісячні звіти анонсував міністр уряду Дмитро Дубілет.
Так, згідно з інформацією Кабміну, середня заробітна плата прем’єр-міністра Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні він отримав 76 190 грн, у тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була – 61 916 грн, а в жовтні і листопаді – 60 087 та 43 724 відповідно.
Середня заробітна плата віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби становила 58 652 грн. Виплати у грудні – 86 774 грн, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У осінні місяці Дмитру Кулебі було нараховано: у вересні – 48 523 грн, у жовтні – 56 263 грн, у листопаді – 43 047 грн.
Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52 629 грн, у жовтні – 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином його середня заробітна плата у 2019 році – 55 664 грн.
Середня зарплата Дмитра Дубілета становила 32 386 грн. У грудні він отримав 17 544 грн, у вересні та жовтні – по 48 тис. грн, у листопаді – 16 000 грн.
Cередня заробітна плата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки – 49 225 грн, премії – 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, у жовтні – 18 180 грн, а в листопаді – 79 883 грн. Середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.
Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель отримав у вересні зарплати 18 549 грн, у жовтні – 33 540 грн, а в листопаді – 31 102 грн. У грудні його зарплата становила – 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата у 2019 році – 61 299 грн.
У міністра закордонних справ Вадима Пристайка середня зарплата в минулому році – 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн та матеріальною допомогою 111 848 грн). У той же час у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн відповідно.
Міністерка освіти і науки Ганна Новосад у грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, у жовтні – 37 981 грн, ц листопаді – 39 103 грн. Таким чином її середня зарплата за 2019 рік – 63 446 грн.
Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька у середньому в минулому році отримувала 41 940 грн, зокрема, 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень їй нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.
Міністерка розвитку громад та територій Альона Бабак у грудні отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000), а у вересні, жовтні та листопаді – по 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Її середня заробітна плата у 2019 році становила 84 318 грн.
Cередня заробітна плата міністерки соціальної політики Юлії Соколовської – 65 317 грн. Її виплати у вересні становили 24 395 грн, у жовтні – 58 259 грн, у листопаді – 56 620 грн. У грудні вона отримала 216 783 грн, у тому числі надбавки – 39 432 грн, премії – 82 563 грн, і матеріальної допомоги – 94 788 грн.
Міністерка фінансів Оксана Маркарова у вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, у листопаді – 60 637 грн. У грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка, та 53 000 грн – премія. Середня заробітна плата Міністерки – 62 075 грн.
Середня заробітна плата міністра інфраструктури Владислава Криклія – 44 527 грн. Його виплати у грудні становили 44 038 грн (надбавки – 36 038 грн, премія – 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді він отримав 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у грудні отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, у жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата у 2019 році – 38 512 грн.
У міністра оборони Андрія Загороднюка середня заробітна плата в минулому році становить 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, у жовтні – 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн, з яких надбавка – 23 134 грн, та премія – 74 057 грн.
Міністр юстиції Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.
Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати становили 158 772 грн, у тому числі надбавка – 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога – 41 492 грн. У вересні вона отримала 22 894 грн, у жовтні – 23 453 грн, а в листопаді – 23 124 грн.