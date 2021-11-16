Артистів оркестру «ІNSO-Львів» обікрали в Нідерландах

Під час гастролей у Нідерландах злодії обікрали артистів відомого львівського оркестру «ІNSO-Львів». З автобуса викрали музичні інструменти та костюми.

«Друзі, з нами трапилась неприємна ситуація в Роттердамі в de Doelen, до якого ми приїхали сьогодні грати концерт. Наш автобус обікрали — викрали три інструменти: гобой, англійський ріжок і трубу та інші особисті речі, навіть костюмні штани музикантів вкрали», – повідомили 15 листопада на сторінці оркестру у Facebook.

Попереду в оркестру ще 11 концертів. Музиканти звернулися до колег в Україні, а також до музикантів в оркестрах в Нідерландах з проханням повідомити, якщо хтось запропонує їм купити викрадені інструменти.

Академічний симфонічний оркестр «ІNSO-Львів» (International Symphony Orchestra) Львівської національної філармонії заснований в 1998 році. «ІNSO-Львів» гастролює не лише країнами Європи, також виступав на сценах Китаю, Колумбії та Єгипту. Окрестр співпрацює з всесвітньо відомими музикантами та диригентами.