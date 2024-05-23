Для «Аталанти» це перший трофей з 1963 року

Італійська «Аталанта» у фіналі Ліги Європи сезону-2023/24 з рахунком 3:0 перемогла німецький «Баєр», зупинивши унікальну безпрограшну серію команди з Леверкузена.

До фінального матчу Ліги Європи леверкузенці підходили з феноменальним показником. У цьому сезоні команда видала серію з 51 матчу без поразок.

З перших хвилин матчу на «Авіва Стедіум» в ірландському Дубліні «Баєр» взяв м'яч під контроль на що «Аталанта» відповіла агресивним пресингом. Як наслідок уже на 12-й хвилині Дзаппакоста прострелив вздовж воріт, а Лукман ударом у дотик відправив м'яч у лівий верхній кут.

Обидві команди продовжили матч у високому темпі, але м'яч більшу частину часу проводив в центрі поля. «Баєр» ледь встиг оговтатися від голу, як отримав другий. На 26-й хвилині Лукман ударом у правий кут оформив дубль. Але враховуючи характер «Баєра», такий рахунок не був для німецького клубу вироком.

А в другому таймі пресинг нікуди не подівся, до чого «Баєр» не був готовим. Команді Хабі Алонсо у певні моменти вдавалось створити небезпечні сиутації, але серйозно, стовідсотково потурбувати Муссо не виходило. «Баєр» майже нічого не створив в атаці, а на 75-й хвилині пропустив втретє. Знову відзначився Лукман, який увійшов у штрафний майданчик і влучно пробив лівою.

«Аталанта» вперше зіграла у фіналі єврокубкового турніру. І відразу здобула трофей. Загалом для «Аталанти» – це перший трофей з 1963 року.

Адемола Лукман оформив у матчі хет-трик (фото Atalanta B.C.)

Адемола Лукман став першим футболістом, який забив 3 м'ячі у фіналі єврокубків у XXI столітті.