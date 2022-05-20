Перші 70 ключів отримали інвестори в житлових комплексах Avalon Flex та Avalon Zelena Street

У четвер, 12 травня, інвестиційно-девелоперська компанія Avalon розпочала видачу ключів від зданих в експлуатацію квартир. Перші 70 ключів отримали інвестори в житлових комплексах Avalon Flex та Avalon Zelena Street. Попереду планова здача наступних черг квартир в цих комплексах, а також видача ключів в комплексі Avalon Holiday. Загалом йдеться про ще понад 800 квартир.

Avalon власним капіталом та капіталом основних партнерів несе повну відповідальність за збереження інвестицій своїх клієнтів. Це гарантує завершення будівництва усіх початих до війни проектів компанії.

«Ми оптимізувала свою діяльність відповідно до економіки воєнного стану. З командою ні на день не припиняли роботу, перебудували бізнес-процеси в компанії, щоб забезпечити стабільність та ефективність будівництва. Таким чином ми ще раз підтверджуємо репутацію найнадійнішого забудовника, яку ми з командою збудували ще з 2014 року», – говорить операційний директор Avalon Роман Давимука.

За його словами, до кінця червня готується здача в експлуатацію інвесторам компанії ще понад 800 квартир, а це 41,9 тис. м2 площі житла. «Це величезний поштовх для розвитку всіх галузей, які перебувають поруч з цими комплексами: дизайнерські студії, ремонтні бригади, ресторанний, малий та середній бізнес», – зазначає Роман Давимука.

Більше проектів компанії можна переглянути на сайті Avalon.

Нагадаємо, Avalon – інвестиційно-девелоперський преміум-бренд, заснований у Львові 2014 року для управління прямими девелоперськими інвестиціями комерційної та житлової нерухомості. З 2014 року компанія «Авалон інк.» під брендом Avalon успішно залучила більше 6 тисяч інвесторів, реалізувала 12 інвестиційно-девелоперських проектів житлової та комерційної нерухомості на понад 500 тис м2.