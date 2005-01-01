«Авалон» відмовився від трьох багатоповерхівок і збудує торговий центр на Сихові

Замість восьми будинків на Сихові збудують п'ять будинків і торговий центр

У п’ятницю, 1 червня, виконавчий комітет Львівської міськради змінив містобудівні умови ТзОВ «Авалон Статус» на будівництво хмарочосів на Сихові. Змінами передбачено, що замість восьми багатоповерхівок збудують п’ять багатоповерхівок і торговий центр.

Згідно з новими містобудівними умовами та обмеженнями ТзОВ «Авалон статус» будуватиме два хмарочоси висотою 90 м (27 поверхів), та будинки висотою 75, 72 та 68 м, до одного з яких буде прибудований дитячий центр. Замість ще трьох багатоповерхівок збудують торговий центр. І будинки, ТЦ матимуть підземні паркінги.

Нагадаємо, що раніше планувалося, що «Авалон статус» збудує на Сихові вісім будинків, два найвищі з яких – офісні.

Зазначимо, що за даними аналітичної системи YouControl, офіційно кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Авалон статус» є Олександр Фтомін та Олександр Берба, однак депутат Львівської міськради та бізнесмен Григорій Козловський раніше заявляв, що також є співвласником цієї будівельної компанії.