Авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси в Київ
Із 21 лютого найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі польоти до та з Києва. Рейси не виконуватимуть щонайменше до 28 лютого.
Про скасування рейсів в Україну повідомили у суботу, 19 лютого, на офіційному сайті авіакомпанії. Причин такого рішення не пояснили. При цьому, інші рейси в Україну, зокрема, зі Львова у Франкфурт, скасовувати не планують.
«Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше», – йдеться у повідомленні авіакомпанії.
Пасажирам, які придбали квитки на ці дати, необхідно звернутися до сервісного центру Lufthansa.
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