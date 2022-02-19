Lufthansa не буде літати зі та у Київ щонайменше до 28 лютого

Із 21 лютого найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі польоти до та з Києва. Рейси не виконуватимуть щонайменше до 28 лютого.

Про скасування рейсів в Україну повідомили у суботу, 19 лютого, на офіційному сайті авіакомпанії. Причин такого рішення не пояснили. При цьому, інші рейси в Україну, зокрема, зі Львова у Франкфурт, скасовувати не планують.

«Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше», – йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Пасажирам, які придбали квитки на ці дати, необхідно звернутися до сервісного центру Lufthansa.

Зазначимо, що Lufthansa – найбільша німецька авіакомпанія та найбільша авіакомпанія Європи за кількістю літаків. Штаб-квартира компанії розташована в Кельні.