Авіакомпанія «Мотор Січ» виконала перший рейс Київ–Львів–Ужгород

Рейси будуть виконуватись на літаку АН-24

У п’ятницю, 15 березня, авіакомпанія «Мотор Січ» виконала перший регулярний авіарейс за маршрутом Київ – Львів – Ужгород. Із Києва літак вилетів о 10:00 і зупинився у Львові об 11:15. А вже о 12:30 зі Львова літак вилетів до Ужгорода і прибув туди о 13:00.

Зі Львова до Ужгорода полетіло шестеро людей, на рейс з Ужгорода до Львова зареєструвались 9 осіб.

Авіарейс наразі виконуватимуть лише один раз на тиждень. Вартість квитків коливається від 699 до 3,5 тис. грн. Рейси будуть виконуватись на літаку АН-24 місткістю 48-52 пасажири. Цьому літаку вже 46 років.

У флоті «Мотор Січі» є три пасажирські літаки Антонов АН-140-100, Антонов АН-24 РВ та Яковлєв ЯК-40, а також один вантажно-пасажирський Антонов АН-74ТК-200.

Нагадаємо, що аеропорт в Ужгороді не приймає регулярні авіарейси з 2016 року. Наприкінці 2018 року аеропорт отримав сертифікацію Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA). Тепер Україна не повинна щоразу просити у Словаччини дозволу на перетин її повітряного простору літаками, які літають до Ужгорода.