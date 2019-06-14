Авіакомпанія SkyUp оголосила про початок польотів зі Львова до Києва

Літак SkyUp злітає з львівського аеропорту

Український лоукостер SkyUp відкрив рейс Київ – Львів. На цьому напрямку компанія почне літати з 28 жовтня двічі на тиждень.

Першим про це 14 червня повідомив сайт LowcostAvia і квитки можна вже придбати у системі бронювання.

Перший рейс заплановано виконати 28 жовтня, а перельоти здійснюватимуться щопонеділка та щоп’ятниці з аеропорту «Бориспіль». Вартість квитків стартує від 496 грн.

Квиток на перший рейс SkyUp з Києва до Львова можна придбати за 502 грн, а назад – за 496 грн (клікніть для збільшення)

Зі Львова SkyUp також літає в Шарм-ель-Шейх та Анталію. Окрім SkyUp Airlines з Києва до Львова літають також МАУ (ціни на кінець жовтня стартують від 770 грн і рейс виконують із аеропорту «Бориспіль») та «Мотор Січ» (із аеропорту «Жуляни» за ціною від 1466 грн).