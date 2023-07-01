Деякі гриби мають галюциногенну дію завдяки препарату псилоцибіну

Австралія стала першою країною у світі, що легалізувала клінічне призначення MDMA (екстазі) для лікування певних психічних розладів. Про це повідомляє BBC.

З 1 липня психіатри зможуть призначати MDMA для лікування посттравматичного стресового розладу та псилоцибін для лікування резистентної депресії (коли клінічна депресія не піддається лікуванню). Обидва препарати заборонені законом в Австралії.

«Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні в контрольованих з медичної точки зору умовах, під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань», — заявило Управління терапевтичних товарів Австралії.

Хоча початковий доступ до ліків буде обмеженим і дорогим, багато експертів і пацієнтів вітають це як знакову подію. Втім, деякі психіатри й дослідники стурбовані тим, що такий крок може бути передчасним, з огляду на те, що ці препарати досі проходять клінічні випробування і Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США ще не схвалило їх для клінічного застосування.

Таке рішення робить Австралію першою країною, яка класифікує психоделіки як ліки на національному рівні. Психоделіки – це клас психоактивних речовин, що змінюють сприйняття і впливають на емоційний стан та багато психічних процесів. Найбільш відомими психоделіками є ЛСД, мескалін, псилоцибін та ДМТ.