Австрія звинуватила Німеччину у багаторічному шпигунстві на своїй території

Німецька розвідка Bundesnachrichtendienst у 1999-2006 роках шпигувала у Австрії за дипустановами, державними об'єктами тощо

Офіційний Відень вимагає від Берліна пояснень щодо багаторічної шпигунської діяльності з боку Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), яку та здійснювала на австрійській території. Про це заявили президент Австрії Александер Ван дер Беллен і канцлер Себастіан Курц, повідомляє Deutsche Welle.

Австрійські видання – журнал Profil і газета Der Standard – 16 червня оприлюднили інформацію про те, що BND займалася шпигунством на території Австрії: стежили як за австрійськими установами та фірмами, так і за міжнародними організаціями і посольствами, розташованими у Відні.

Згідно даними видань, з 1999-го по 2006 рік усього в полі зору німецької спецслужби перебували майже дві тисячі стаціонарних телефонних номерів, факсів, номерів мобільного зв'язку, адрес електронної пошти на території Австрії.

Серед міжнародних організацій, діяльність яких цікавила BND, зокрема ОБСЄ, ОПЕК та МАГАТЕ, штаб-квартири яких розташовані у Відні. Стеження здійснювали за підрозділами ООН, 75 посольствами, а також за низкою підозрюваних в тероризмі осіб та торговців зброєю.

«Масштаб стеження був грандіозним», – заявив Курц на спільній з Ван дер Белленом прес-конференції.

Президент Австрії наголосив, що «шпигування за дружніми країнами є не лише нетиповим і небажаним, але і неприйнятним».

Офіційний Відень нині очікує на інформацію від Берліна щодо того, за ким саме велося стеження і коли воно було припинене. Курц наголосив, що необхідно також впевнитися, що стеження справді припинене, і якщо дані були збережені, їх необхідно видалити.

Як пише «Європейська правда», кілька років тому німецькі ЗМІ вже повідомляли, що BND до 2013 року шпигувала за посольствами й інституціями країн ЄС, а також інших держав.