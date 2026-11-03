Дрон-перехоплювач LITAVR, розроблений компанією F-Drones

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для державних закладів вищої освіти та наукових установ, які готові долучитися до двох оборонних розробок на замовлення бізнесу. Йдеться про створення автономного дрона-перехоплювача G1-Hi та навігаційного модуля для безпілотників, який визначатиме координати й орієнтацію без сигналів супутникових систем GNSS.

Обидва проєкти належать до пріоритетного напряму технологічного оновлення та розвитку національної безпеки й оборони. Загальний бюджет робіт становить 13,5 млн грн. Із цієї суми 8,8 млн грн забезпечить держава, решту – підприємства-ініціатори. Про це у вівторок, 3 листопада, повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.

Які наукові розробки потрібні державі

1. Автономний дрон-перехоплювач G1-Hi

Перший проєкт передбачає створення дрона, який зможе самостійно виявляти, захоплювати й уражати ворожі безпілотники. Для цього розробники мають створити систему на основі машинного зору та 3D-сканера Solid-State LiDAR.

Потреба в такій розробці пов’язана, зокрема, з тим, що на термінальній ділянці польоту, останніх 100–500 метрах до цілі, FPV-перехоплювачі з ручним керуванням можуть втрачати ефективність через роботу засобів радіоелектронної боротьби. Придушення GPS, втрата відеозв’язку та залежність від реакції оператора ускладнюють наведення.

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Мета проєкту – створити програмно-алгоритмічний комплекс, який забезпечить автономне донаведення в тривимірному просторі без сигналів GNSS і зв’язку з оператором на завершальному етапі польоту. Для обробки даних планують використовувати обчислювальний модуль NVIDIA Jetson Orin Nano.

У межах роботи потрібно спроєктувати апаратну частину й програмне забезпечення, зібрати дослідний зразок, інтегрувати LiDAR та обчислювальний модуль, провести польові й полігонні випробування та підготувати конструкторську документацію.

Бюджет: 2 млн грн, з яких 1,3 млн грн – державне фінансування, 700 тис. грн – співфінансування бізнесу.

Тривалість: 6 місяців.

2. Навігаційний модуль для БпЛА без GNSS

Другий проєкт стосується створення бортового модуля, який допоможе безпілотникам визначати власні координати та просторову орієнтацію навіть тоді, коли сигнали супутникової навігації придушують або підміняють засоби РЕБ.

Наявні альтернативи мають обмеження: оптична навігація може бути неефективною над одноманітною поверхнею, водою або вночі; активні методи здатні демаскувати дрон випромінюванням, а інерціальні системи на MEMS-давачах поступово накопичують похибку.

Тому розробники мають створити технологію, яка поєднає щонайменше два незалежні вимірювальні канали з інерціальною системою. Дані оброблятимуться за допомогою алгоритму сенсорної фузії, який також оцінюватиме достовірність навігаційного рішення.

Робота передбачає розроблення фізико-математичних моделей, виготовлення макетних зразків, стендові й наземні випробування, інтеграцію модуля в навігаційну систему безпілотника та льотні випробування. На завершальному етапі технологію мають адаптувати до продуктової лінійки підприємства-ініціатора.

Бюджет: 11,5 млн грн, з яких 7,5 млн грн – державне фінансування, 4 млн грн – співфінансування бізнесу.

Тривалість: 12 місяців.

Хто може взяти участь у конкурсі

Подавати заявки можуть державні заклади вищої освіти та державні наукові установи України, які пройшли державну атестацію та мають відповідну наукову й лабораторну базу.

Для розроблення дрона-перехоплювача потрібні компетенції у сфері авіа- та робототехніки, безпілотних авіаційних систем, лідарних технологій, сенсорики, цифрової обробки сигналів та автоматизованого управління польотом.

Для створення навігаційного модуля – досвід у галузях навігаційних систем, приладобудування, радіотехніки, інерціальних систем і програмування бортових обчислювачів.

Як подати заявку

Для участі потрібно подати заявку на платформі NAUKA, обравши відповідне технічне завдання:

ТЗ №6 – розроблення автономного дрона-перехоплювача G1-Hi (технічне завдання);

ТЗ №7 – розроблення автономного навігаційного модуля для БпЛА (технічне завдання).

Кінцевий термін подання документів – 20 листопада 2026 року до 17:00.