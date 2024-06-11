«Сімейний загін» є анімацією про заправщика. який отримав другий шанс на життя

Animagrad Studio, яка створила анімаційний фільм «Мавку» разом з режисером Антоніо Лукічем працюватимуть над анімаційним сатиричним фільмом «Наша файта». Про це вони оголосили під час фестивалю анімації в Ансі, повідомляє Variety

Мультфільм «Наша файта» розповість історію Сергія Пунька, самотнього заправника, чиє життя змінюється після помилки янгола смерті, який відправляє чоловіка на небеса. Сергій отримує другий шанс на життя і має повернутися на Землю, щоб знайти хоча б одну людину, який він потрібен. Заправник вирушає на пошуки свого батька, заводячи друзів по дорозі і рятуючи життя дитини.

У доробку Animagrad Studio – надзвичайно успішна анімація «Мавка. Лісова пісня», яка була випущена у 148 країнах і зібрала понад 21 млн доларів у всьому світі.

Антоній Лукіч, відомий як режисер фільмів «Люксембург, Люксембург» та «Мої думки тихі», виступає креативним продюсером для анімації «Наша файта», тоді як режисером мульфільму виступить Костянтин Федоров за художнім керівництвом Кріса Коскінена.