Якісні ноутбуки передали учням-переселенцям

Випускники Технологічного університету в Сингапурі подарували львівським школярам 100 ноутбуків. Їх передали у сім львівських шкіл для навчання внутрішньо переміщених учнів, повідомило 13 січня управління освіти Львова.

«Понад 100 ноутбуків відремонтували та доставили до Львова. А все заради того, щоб діти могли доступно вивчати інформатику, вони стануть в нагоді дітям під час навчання або ж допоможуть краще засвоїти матеріал онлайн. Цими ноутбуками хорошої якості користувалися наші колеги – ІТ-спеціалісти з Сингапуру. Їх відремонтували та доставили для внутрішньо переміщених учнів у Львові», – зазначають в управлінні.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Втілив акцію Офіс із залучення випускників Наньянгзького технологічного університету за підтримки Посольства України в Сингапурі.